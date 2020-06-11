Рига, , 16:20 — REGNUM Минэкономики Латвии прогнозирует рост экспорта товаров и услуг до 2023 года (до 22 млрд евро). Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил глава аналитической службы минэкономики Янис Салминьш на заседании комиссии Сейма (парламента) по долгосрочному развитию.

«Согласно плану восстановления экономики, мы рассчитываем на рост экспорта в размере 7% ежегодно» — сказал Салминьш.

По его словам, в 2019-ом году, по данным Центрального статистического управления и Банка Латвии, экспорт латвийских товаров составлял 12,9 млрд евро, услуг — 5,6 млрд ево.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня в Латвии завершился режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который длился почти три месяца из-за пандемии коронавируса.