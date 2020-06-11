Бишкек, , 16:12 — REGNUM В 2019 году за чертой бедности проживали 1 млн 313 тысяч человек или 20,1% населения республики, что на 2,3 процентных пункта меньше, чем в 2018 году. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Проживающими за чертой бедности в минувшем году считались киргизстанцы, чей доход не превышал 32 981 сом (30 442 рубля по текущему курсу) в год, а крайне бедными — с годовым доходом не более 17 706 сомов (16 343 рубля).

Снижение уровня бедности в 2019 году по сравнению с предыдущим годом зафиксировано в Таласской, Джалал-Абадской, Нарынской, Баткенской и Ошской областях, а также в столице Киргизии и в городе Оше.

Одновременно с этим рост уровня бедности отмечен в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

В 2019 году на территории республики в условиях бедности проживало 660,8 тысячи детей и подростков в возрасте до 17 лет или 28,3% от общего количества несовершеннолетних жителей страны.

Наиболее высокий уровень бедности зафиксирован в Баткенской области — 32,6%, в Нарынской области — 28,1% и в Джалал-Абадской области — 26,9%.

Затем следуют Иссык-Кульская область — 24,4%, город Ош — 20,7%, Чуйская область — 19,1%, Ошская область — 14% и Таласская область — 13,3%.

Самый низкий уровень бедности отмечен в киргизской столице — 11,9%.