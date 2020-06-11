Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Отсрочку по аренде городской недвижимости получат все петербургские предприниматели сегмента малого и среднего бизнеса, независимо от рода деятельности. Об этом 11 июня сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Власти отчитались, что уже разработали соответствующее постановление правительства. Ранее отсрочку на оплату аренды нежилых помещений и земли, принадлежащих городу, получили только особо пострадавшие от коронавирусных ограничений отрасли.

В случае принятия нового постановления единственным условием для отсрочки будет являться наличие регистрации по состоянию на 13 марта 2020 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Коме того, документом предусмотрена возможность предоставить отсрочку или рассрочку и всем социально ориентированным некоммерческим организациям.

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Комитет имущественных отношений также предлагает увеличить вдвое объём отсрочки. Сейчас с 13 марта и до снятия режима повышенной готовности отсрочка предоставляется в 100% размере арендной платы по договору за соответствующий период. А после прекращения режима повышенной готовности отсрочка предоставляется только на уплату 50% от арендной платы.

Новая мера заключается в том, что отсрочка для субъектов МСП и НКО будет предоставлена в 100% размере арендной платы на весь период ее действия с 13 марта по 1 октября 2020 года.

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