Москва, , 15:36 — REGNUM Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо, где просит рассмотреть один из вариантов поддержки легкой промышленности, в частности, за счет пошива школьной формы, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

«Предлагается изменить механизм поддержки легкой промышленности в части пошива школьной формы, направить их на производителей. При этом исходить из того, что датировать надо каждого ребенка, например, в размере 10 тыс. рублей, а при количестве школьников 16 млн это составит 160 млрд рублей. Эти средства, соответственно, необходимо направить российским производителям», — говорится в документе.

По мнению парламентария, выделяются средства для школьников в каждую семью, но деньги переводятся тем производителям, чью одежду приобрели школьники.

«При наличии современных компьютерных технологий, к примеру, блокчейна, это можно сделать очень просто», — уверен депутат.