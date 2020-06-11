Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM На петербургских автозаводах грядут массовые сокращения персонала из-за приостановки конвейера во время эпидемии коронавируса. Такое мнение высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.

Петербургский завод «Хёнде» Дарья Драй © ИА REGNUM

В мае в Петербурге возобновили производство сразу два крупных предприятия — с 12 мая в одну смену работает завод автоконцерна Toyota, а с 18 мая в две смены — Nissan. Причем последний объявил о летних каникулах с 29 мая, представив план сокращения численности персонала на четверть.

«По предварительным оценкам уйти придется 450 сотрудникам с выплатой заработной платы за полгода. Одновременно было приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок. В целом это было ожидаемо. Ведь количество моделей в портфолио компании сократится с 69 до менее чем 55 в плановом периоде 2020−2023 годов. Кроме того, продажи Nissan в прошлом году упали на 20% — до 70 тысяч машин. По итогам января-апреля 2020 года реализация марки упала на 11,7% — до 19 тысяч 264 штук. Этот обвал продаж является лишь продолжением тенденции снижения, наметившейся задолго до пандемии», — констатировала Щербакова.

На спросе же на автомобили Hyundai отрицательно сказывается падение рынка услуг такси, считает эксперт. «Компания активно поставляла автомобили таксопаркам, но сокращение потребностей постепенно наблюдается и в этом направлении», — заметила она.

Заметим, компания «Хендэ Виа Рус» намерена возвести в Сестрорецке завод по производству автомобильных двигателей — о его создании Hyundai говорила ещё с 2017 года, но разрешение на строительство запросила только месяц назад — 14 мая, когда коронавирусный кризис был в самом разгаре.

«Это стратегическое решение компании, которое позволит сократить издержки на производстве двигателей, снизит зависимость от курса рубля», — заявила Щербакова.

В целом, на ее взгляд, если ограничительные меры в экономике будут поэтапно сниматься, то и авторынок начнет свое постепенное восстановление.

«О перспективах автомобильного рынка нельзя говорить в отрыве от перспектив российской экономики. Виток послекризисного роста неизбежен. Осталось понять, достигли ли мы дна. А это зависит от того, будет ли вторая волна эпидемии, как быстро будут восстанавливаться отрасли экономики, как скоро восстановится благосостояние населения», — заключила Дарья Щербакова.

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