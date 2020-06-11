Москва, , 15:16 — REGNUM Коррекция нефтяных цен к уровням 40$ обоснована, считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Об этом он сегодня, 11 июня завил ИА REGNUM.

«Наблюдаемый ранее на этой неделе рост цен к уровням выше 43$, был обусловлен следующими факторами. Во-первых, рынки с оптимизмом восприняли достигнутый на минувших выходных компромисс между экспортёрами о продлении действующих в мае-июне сокращений добычи еще на 1 месяц — до конца июля. Во-вторых, общие настроения рынка находятся в зоне risk-on, что поддерживает все группы рисковых активов, в том числе и нефть», — пояснил эксперт.

Тем не менее, по его словам, выход нефтяных цен на уровни, выше 40$, главным образом определяется ожиданиями инвесторов балансировки нефтяного рынка в перспективе 2−3 квартала. «В этой плоскости уровень неопределённости все еще остается весьма высоким, так как балансировка нефтяного рынка будет напрямую зависеть от темпов восстановления мирового спроса на нефть. В том случае, если в ближайшие месяцы восстановление нефтяного спроса сохранит сдержанный формат, нефтяной рынок останется со значительным профицитом, мировые запасы сырья продолжат активный рост», — отметил Покатович.

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Он обратил внимание, что сейчас, когда участники рынка отыграли новостной фон компромисса экспортеров в формате продления сокращений добычи в рамках ОПЕК+, опасения в отношении восстановления мирового спроса снова выходят на первый план. Также в пользу коррекции нефтяных цен может выступать и реализация таких рыночных стратегий как «покупай на слухах, продавай на фактах».

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«Более того текущий рыночный оптимизм, на наш взгляд, остаётся хрупким. В случае, например, новых обострений в отношениях США и Китая, аппетиты к покупке риска могут сократиться, что также лишит нефть поддержки. Таким образом, если в ближайшей перспективе у рынка появятся поводы для укрепления своих опасений в отношении восстановления мирового спроса, а рыночный risk-on ослабнет, коррекция в нефти может усилиться. Мы не исключаем, что в ближайшие несколько недель нефтяные котировки могут вернуться в диапазон 35−40$. Полагаем, что к более устойчивому росту нефть сможет перейти в перспективе второй половины 3 квартала 2020 года. Этот год нефтяные цены могут завершить на уровнях 40−45$», — резюмировал экономист.