Москва, , 15:08 — REGNUM На нефтяном рынке 11 июня с открытия продолжается падение цен, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, цена нефти Brent снижается сегодня на 1,5%, однако, удерживаясь выше $40 за баррель, а цена WTI проседает на 1,7%, пока удерживаясь выше $38,50.

«По всей видимости, нефтяной рынок обеспокоен состоянием мировой экономики в 2020 году и, прежде всего, экономики США. 10 июня американская ФРС сохранила без изменений коридор процентных ставок в 0−0,25%, а её глава Джером Пауэлл заявил, что до 2022 года повышение процентных ставок ФРС даже не будет рассматривать.

В то же время он предупредил о падении ВВП США во втором квартале 2020 года, которое может стать «рекордным за всю историю» и о том, что американскую экономику ожидает длительный период неопределённости.

Это, соответственно, может стать негативным драйвером для цен на нефть. Сегодняшний прогноз цены Brent не отличается от вчерашнего: цена ожидается $39−41 за баррель», — полагает эксперт.

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