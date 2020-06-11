Ташкент, , 15:00 — REGNUM В Узбекистане планируют создать единую цифровую платформу для рынка недвижимости. Это следует из соответствующего проекта постановления правительства республики, опубликованное на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана.

До 1 декабря 2020 года в Узбекистане планируется запустить Единую электронную мультилистинговую систему риэлторской деятельности (ЕЭМС). Систему планируется связать с базами данным Государственного комитета по геодезии, а также другими профильным ведомствами.

Согласно документу, все риэлторские компании должны пройти аккредитацию и подключиться к новой системе. Планируется, что ЕЭМС создаст цифровую платформу для рынка недвижимости, а также позволит получать достоверную информацию о недвижимости в режиме реального времени.

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