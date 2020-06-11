Тбилиси, , 14:58 — REGNUM С 1 июля в Грузии все пенсионеры старше 70 лет получат надбавку к пенсии в размере 30 лари, и общая сумма пенсии для этой категории граждан составит 250 лари, заявил на заседании правительства 11 июня премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, благодаря эффективной работе минфина стране удалось сохранить те параметры госбюджета, которые позволят обеспечить повышение пенсий, запланированное еще в начале этого года.

«С этими параметрами бюджета мы сумели сохранить тот план роста пенсий, о котором было объявлено в начале года. Конечно, параметры в начале года были совершенно иные, но благодаря сохраненным минфином механизмам пенсионеры старше 70 лет с 1 июля будут получать пенсию в размере 250 лари в месяц. Кроме того, пенсии жителей высокогорных сел повысятся до 300 лари в месяц», — сообщил премьер.

В силе остается и объявленный правительством новый механизм индексации пенсий, согласно которому все пенсионеры ежегодно будут получать надбавку к пенсии в зависимости от показателя инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет индексация будет производиться и исходя из 80%-го показателя экономического роста. По объяснению Георгия Гахариb, такой механизм обеспечит рост пенсий ежегодно как минимум на 20 лари для всех пенсионеров и на 25 лари — для пенсионеров старше 70 лет.