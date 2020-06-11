Ташкент, , 14:07 — REGNUM Законопроект «О частных агентствах занятости» поступил на рассмотрение Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, сообщили 11 июня в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ отменяет сбор платежей с лиц, которые были трудоустроены за пределами страны до их обращения в агентство. В парламенте считают, что принятие законопроекта снизит злоупотребления со стороны частных агентств.

Отмечается, что невозможность проверки частных агентств занятости приводит к ущербу. В частности, в отношении руководителей десяти частных агентств возбуждены уголовные дела. Вред нанесен интересам 7123 человек на сумму 72,9 млрд сумов ($7,2 млн).

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