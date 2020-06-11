Смоленск, , 14:00 — REGNUM 69 млрд 400 млн рублей инвестиций привлечено в экономику Смоленской области в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский 11 июня в рамках отчёта о работе администрации региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Так, объём частных инвестиций за год вырос на 7 млрд рублей и составил 86,8% от общего объема инвестиций, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 75%.

Глава региона сообщил, что в регионе в 2019 году велась реализация 50 значимых инвестиционных проектов в различных сферах деятельности, ориентированных на импортозамещение и экспорт с общим объёмом инвестиций в 30 млрд рублей и с созданием более пяти тысяч рабочих мест. Новые проекты запускаются не только в Смоленске. инвесторы активно интересуются территориями Угранского, Починковского, Ярцевского, Хиславичского, Рославльского, Велижского, Вяземского районов.

«Новое развитие получил Смоленский деревообрабатывающий комбинат. Предприятие перепрофилировано новым собственником под производство экспортно ориентированной продукции — широкоформатной ламинированной березовой фанеры. В 2019 году закуплены и введены в эксплуатацию две новые производственные линии. Инвестиции в проект составят около 500 млн рублей», — рассказал губернатор.

В Вязьме компания «Торговый Дом «Балтийский берег» открыла производство рыбной продукции, при этом компания планирует расширение производственных площадей, модернизация и дооборудование производства.

Глава региона также обратил внимание на изменение положения Смоленской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

«За три года Смоленская область показала беспрецедентную динамику результатов в Национальном рейтинге, поднявшись на 60 позиций. В 2019 году впервые в истории регион занял 20-е место, а также улучшил показатели интегрального индекса, добавив 14 баллов. Без учета оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти и естественных монополий, Смоленская область заняла шестое место в стране», — отметил Островский.