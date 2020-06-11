Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM Главный врач городской клинической больницы №4 Ростова-на-Дону Павел Зайцев прокомментировал ситуацию с выплатой стимулирующих выплат сотрудникам. По его словам, надбавки получили все сотрудники и жалоб от медиков не поступало. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 11 июня.

Так, согласно постановлению правительства РФ № 415 от 2 апреля 2020 года, за апрель 42 врача получили 1 млн 29,7 тыс. рублей, 87 человек среднего медперсонала — 1 млн 110,4 тыс. рублей, десять человек младшего медперсонала — 110,2 тыс. рублей. За май выплаты получили 164 сотрудника на сумму 2 млн 184,2 тыс. рублей. Это 57 врачей, 88 человек среднего медперсонала и 19 человек младшего медперсонала.

Согласно постановлению правительства РФ № 484 от 12 апреля 2020 года за апрель и май выплаты получили 179 сотрудников на сумму 12 млн 615 тыс. 320 рублей. Это 44 врача, 105 человек среднего медперсонала, 30 человек младшего медперсонала.

«Если есть сотрудники, которые хотят задать дополнительные вопросы по данным выплатам, а также получить разъяснения по этому вопросу, прошу обращаться непосредственно ко мне в индивидуальном порядке. Будем тщательно разбираться по каждому конкретному случаю. В настоящее время жалоб со стороны сотрудников больницы нет», — заверил главврач.

ИА REGNUM напоминает, что в социальных сетях появилась жалоба на отсутствие стимулирующих выплат, якобы поступившая от медиков горбольницы №4 Ростова-на-Дону.

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