Смоленск, , 13:42 — REGNUM 310 млрд 600 млн рублей составил объём валового регионального продукта Смоленской области по итогам 2019 года, по сравнению с 2018 годом рост составил 1,2%. Данные 11 июня привёл губернатор Смоленской области Алексей Островский в своём отчёте перед депутатами областной думы по итогам работы администрации региона в 2019 году.

Индекс промышленного производства по итогам 2019 года в регионе составил 101,8%. Объём валовой продукции сельского хозяйства составил 26 млрд 600 млн рублей, что составляет 103,8% к 2018 году.

«Особое внимание уделялось созданию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Это считаю принципиально важным в своей деятельности как главы региона и в работе моих подчиненных. Продолжалась целенаправленная работа по привлечению на территории индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново» компаний-резидентов», — отметил Алексей Островский.

Так, отметил губернатор, в 2019 году резидентам индустриального парка «Феникс» предоставлено в аренду без проведения торгов четыре земельных участка, находящихся в государственной собственности.

«Считаю крайне важным, что резидентом индустриального парка «Сафоново» является компания «Русский лён», которая входит в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро», — добавил губернатор, отметив, что реализация данного проекта станет для региона «реальным прорывом на пути возрождения льноводческой отрасли».

Также два крупных инвестора пришли на территорию опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» — земельные участки для инвестпроектов предоставлены компании «Русский шпон» (проект по строительству комбината по производству фанеры) и компании «ЕвроФанГрупп» (проект по строительству производства по обработке древесины и выпуску изделий из дерева)