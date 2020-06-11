Москва, , 13:38 — REGNUM ИА REGNUM

Документ о жёстких санкциях США против России не является реальной угрозой — это не законопроект, который вносится в Конгресс, а всего лишь список рекомендаций, причем преимущественно не конкретизированных, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Это часть внутренней американской игры «кто тут агент Путина, а кто — истинный патриот».

С учётом того, что именно республиканцев и их представителя Трампа чаще всего обвиняют в связях с Россией, вполне естественно, что они больше всего стараются показать, как они с нами борются.

Впрочем, предложения включают санкции не только против России, но и против Китая и Ирана, объявленных республиканцами главными врагами Америки.

С точки зрения мировой экономики, экономики этих стран, да и самих США, предложенные санкции способны нанести только вред, особенно чувствительный в ситуации мирового экономического кризиса и пандемии.

Начни они превращаться во что-то более реальное, это, несомненно, отразилось бы на мировых финансовых рынках. Но у трейдеров и инвесторов сейчас и без того достаточно оснований для волнений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканцы Палаты представителей Конгресса США предлагают ввести наиболее жёсткие из когда-либо предлагавшихся санкций против России.

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