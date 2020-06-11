Москва, , 13:37 — REGNUM Опыт электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу послужил основой для аналогичной технологии в голосовании по изменениям в Конституцию России. Об этом 11 июня заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«Тот раз был вообще первый в России. Он показал, что можно, это может получиться, что не будет сбоев», — заявил Журавлев.

«То, чем наш пугали — всё накроется, ничего не будет работать — ничего этого не случилось. Москва показала, что может это сделать, и теперь это используется. А потребность в электронной форме у людей есть и с точки зрения быта — можно сидеть дома или на даче, — и с точке зрения интереса: посмотрим, как получится», — указал он.

Отметим, что заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию в Москве подали уже более 500 тыс. человек.

Дистанционное электронное голосование в России ранее уже проводилось 8 сентября 2019 года на выборах депутатов в Московскую городскую Думу VII созыва.