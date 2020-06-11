Нижний Новгород, , 13:35 — REGNUM По итогам января-мая текущего года Приволжское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет 52,858 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Только за май в бюджет РФ было направлено 8,917 млрд рублей. При этом основную часть этих средств составили перечисления Приволжской электронной таможни — 8,387 млрд рублей.

В структуру Приволжского таможенного управления входят таможни Башкирии, Татарии, Пермского края, а также Нижегородской, Самарской и Саратовской областей, Приволжская оперативная и Приволжская электронная таможни и Приволжский тыловой таможенный пост.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2019 года в доходную часть федерального бюджета таможнями Приволжского таможенного управления было перечислено 142,5 млрд рублей. Сумма платежей, включая отчисления по импорту товаров, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 13,8%.