Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Государственный долг США перед кредиторами впервые за историю данной страны превысил $26 трлн и это связано с ликвидацией преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 10 июня сообщает телекомпания CBS, со ссылкой на данные американского минфина.

«Государственный долг (Соединенных Штатов) превысил $26 трлн», — говорится в сообщении телеканала.

Также уточняется, что сумма госдолга возросла на $1 трлн с 5 мая текущего года, а на 24 апреля она составляла только $24 трлн.

Кроме этого, подчеркивается, что с тех пор, как президентом США стал Дональд Трамп, сумма задолженности федерального правительства страны в целом выросла на $6 трлн.

«Министерство финансов отмечает, что рост госдолга вызван выделением средств на программы противодействия пандемии COVID-19 и связанными с пандемией отсрочками налоговых выплат», — отмечает телекомпания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что период Великой депрессии не является той моделью, с которой корректно сравнивать текущий кризис, связанный с пандемией коронавируса.