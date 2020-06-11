Кострома, 11 июня 2020, 15:52 — REGNUM 12 июня в Костромской области на базе туристического комплекса «Вокзалъ «Кострома Сырная» откроют летнюю террасу под названием «Эльхофф». Таким образом, в туристическом комплексе отметят открытие летнего туристического сезона и первый этап снятия ограничительных мер в индустрии гостеприимства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом туркомплексе.
Костромская область станет одной из первых в Центральном регионе, где уже 12 июня откроют летние веранды для посещения.
Туристический комплекс и раньше удивлял неординарным подходом в приеме гостей: это и музей сыроделия, основанный на редких находках, и ресторан с уникальным сырным меню, и фестиваль на пастушью тематику.
Туристический комплекс «Вокзалъ «Кострома Сырная» был открыт в 2017 году на трассе Кострома — Ярославль и стал одной из точек притяжения гостей в Костромской области.
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