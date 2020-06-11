Москва, , 13:21 — REGNUM Рост заявок на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию в первую очередь обусловлен ростом интереса к процессу со стороны молодёжи. Об этом 11 июня заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что именно интерес к голосованию является в данном случае самым значимым фактором. Интерес у молодёжи к этому большой, но электронная форма их привлекает гораздо больше, чем старшее поколение. Таким образом, предлагая электронную форму мы привлекаем молодое поколение к самому процессу», — заявил Журавлев.

«Голосовать за или против — другой вопрос. Но они будут участвовать, это им интереснее, чем традиционные формы, и это очень большой плюс», — указал он.

Отметим, что заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию в Москве подали уже более 500 тыс. человек.