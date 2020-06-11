Ижевск, , 13:21 — REGNUM В ходе проверки в АО «Ижавиа» выявлены нарушения законодательства о защите конкуренции при установлении авиакомпанией аэропортовых тарифов и сборов в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки выяснилось, что что размер ставок сборов за коммерческое и техническое обслуживание судов, а также за ряд других услуг определен с превышением установленного уровня рентабельности в размере 25% вместо установленных 20%.

При этом в калькуляции отдельных тарифов округление допущено в большую сторону на фоне применения завышенного уровня рентабельности, что повлекло необоснованное увеличение тарифов.

Удмуртская транспортная прокуратура информировала оданых нарушения региональное управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы), возбуждено дело о нарушении АО «Ижавиа» законодательства о защите конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора АО «Ижавиа» по шести эпизодам получения взяток, коммерческого подкупа, мошенничества и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности направлено в суд для рассмотрения по существу.