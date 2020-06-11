Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Свердловской области предприниматели стали реже просить банки о предоставлении кредитных каникул. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в уральском управлении ЦБ РФ.

По данным структуры, за последнюю неделю бизнесмены подали 63 таких обращения, и это на 7% меньше, чем неделей ранее, и в восемь раз меньше, чем за две недели до этого. В ЦБ отмечают, что тенденция — общероссийская, и это значит, что бизнес стал меньше интересоваться в такой форме поддержки.

Всего с 20 марта по 3 июня 2020 года в регионе было подано 2523 заявки на кредитные каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские самозанятые получили более 11 тысяч региональных выплат.

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