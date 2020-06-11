Москва, , 13:15 — REGNUM Нефть марки Brent 11 июня по-прежнему торгуется выше $40 за баррель. Внятной коррекции с целью протестировать пробитую зону сопротивления — $38 — $39 в качестве поддержки еще не было, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Поэтому до конца недели этот сценарий вполне может реализоваться. В рамках него котировки могут продолжить снижение к указанной цели.

Поводом для локального снижения могут стать опасения инвесторов относительно медленного восстановления американской экономики.

На это мог повлиять обновленный макроэкономический прогноз ФРС, согласно которому ВВП США сократится в текущем году на 6,5%, а уровень безработицы достигнет 9,3%. А также подкрепить статистика по запасам нефти от минэнерго.

10 июня по данным ведомства запасы нефти в США неожиданно выросли на 5,7 млн баррелей за неделю, завершившуюся 5 июня, до 538,1 млн баррелей — рекордного показателя, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

В среднесрочной перспективе если прогноз начнет оправдываться, спрос на нефть будет восстанавливаться более медленными темпами.

В этом случае ОПЕК+ придется реагировать, вводя дополнительные ограничения, или же нефть может начать более глубокое снижение. Однако это перспективы ближайших нескольких месяцев, а не дней», — считает эксперт.

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