Москва, , 13:12 — REGNUM Механизм общественного контроля за электронным голосованием по изменениям в Конституцию России уже полностью разработан. Об этом 11 июня заявил председатель движения «За чистые выборы» Алена Булгакова на телеканале «Россия 24».

«Механизм общественного контроля был предусмотрен, как и в других формах волеизъявления граждан. Непосредственно ключ расшифровки будет разделён между участниками, которые будут находиться в определённой территориальной комиссии. Они уже сформированы — Центризбирком принял соответствующее решение. Там будут находиться наблюдатели», — заявила Булгакова.

«Общественная палата Москвы также сейчас принимает заявки от волонтёров, которые готовы стать наблюдателями на данной форме голосования, и здесь, безусловно, предусмотрен общественный контроль. Беспокоиться о том, куда попадёт ваш голос и будет ли он правильно подсчитан, не представляется возможным — все механизмы для этого предусмотрены», — указала она.

Напомним, что на выборах в законодательные органы власти дистанционное электронное голосование в России ранее уже проводилось — в частности, 8 сентября 2019 года на выборах депутатов в Московскую городскую Думу VII созыва.