Москва, , 12:58 — REGNUM Дифференцированный подход к ограничительным мерам из-за эпидемии коронавируса в регионах привёл к необходимости внедрить дистанционную форму голосования по изменениям в Конституцию. Об этом 11 июня заявил первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров на телеканале «Россия 24».

«Я считаю, это нормальное явление. Люди в разных регионах находятся до сих пор ещё в разных регионах в режиме самоизоляции, несмотря на то, что ряд мер карантинных уже был снят», — заявил Бочаров.

«Мы понимаем, что люди старшего возраста опасаются ещё выходить на участки, где можно волеизъявление лично осуществить. И поэтому электронная форма очень приемлема в нынешних условиях», — подчеркнул он.

Отметим, что заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию в Москве подали уже более 500 тыс. человек.