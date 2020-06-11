Киев, , 12:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вместе с утверждением программы МВФ получил важный вотум доверия к его обещаниям

Об этом пишет 10 июня New York Times, фрагменты материала приводят центарльные украинские СМИ.

Американская газета отмечает, что украинские чиновники приветствовали это решение как «тяжело добытую победу», поскольку в настоящий момент Украине остро нужны деньги для поддержки экономики и покрытия расходов на сдерживание пандемии коронавируса.

«Переговоры с МВФ стали испытанием для решимости Зеленского в искоренении правительственной коррупции, которая годами сдерживала экономическое развитие Украины», — комментирует New York Times.

В статье подчеркивается, что договоренность с МВФ — это крупнейшая иностранная программа помощи, которая появилась за время президентства Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Зеленский заявил, что официальное утверждение МВФ программы сотрудничества с Украиной на 5 млрд долларов США в течение 18 месяцев и выделение первого транша на сумму 2,1 млрд долларов является «большой победой».