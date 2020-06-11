Москва, , 12:56 — REGNUM По итогам четырёх месяцев 2020 года экспорт новых легковых автомобилей из России упал на 35,2%, до 21,7 тыс. экземпляров. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Всего за отчётный период из России было вывезено легковушек на общую сумму 297 млн долларов. В апреле же нынешнего года на экспорт было отправлено 4,5 тыс. машин, что на 36,4% меньше, чем в марте. Стоимость вывезенных на внешний рынок авто составила 50,8 млн долларов.

Также в январе-апреле текущего года за границу было вывезено 3,1 тыс. новых грузовиков (-30,2%) на сумму в 92,6 млн долларов. При этом в апреле на экспорт было поставлено порядка 900 грузовых авто (-12,5% к марту) на 22,8 млн долларов.

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы России, за четыре месяца 2020 года импорт новых легковых машин в РФ составил 66,1 тыс. экземпляров — на 26,3% меньше уровня прошлого года.

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