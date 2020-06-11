Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) передал уже свыше 11 000 выплат самозанятым гражданам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе структуры.

Выплаты в 5 тысяч рублей получили жители региона, оформленные в качестве самозанятых. Суммы уже дважды получили те, кто был зарегистрирован на 1 апреля 2020 года и сохранил данный статус на 1 мая.

Всего поступило 11,9 тысяч заявок на выплаты, из них 5,6 тысяч — на повторную выплату и от зарегистрированных в апреле. По данным фонда, тема помощи самозанятым является самой популярной среди всех обращений, поступающих на горячую линию структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловским предприятиям выдадут кредитами 1,5 млрд рублей на выплату зарплат.

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