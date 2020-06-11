Ташкент, , 12:32 — REGNUM Правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 15% годовых, сообщает 11 июня Telegram-канал финансового регулятора.

В Центробанке планируют продолжить снижение основной ставки, в зависимости от уровня инфляции в стране. В частности, регулятор намерен совместно с правительством принимать меры для достижения инфляции в 5% к 2023 году.

Напомним, 15 апреля Центральный банк Узбекистана снизил основную ставку с 16% до 15%. Кроме того, финансовый регулятор республики намерен сократить процентные ставки по кредитам.

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