Москва, , 12:30 — REGNUM Заявление в жестких санкциях в отношении России можно рассматривать, как начало президентской гонки в США. Республиканцы хотят показать себя крутыми парнями и против России, и против Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«При этом американцы покупают российскую нефть, их фонды очень активны на Московской бирже. Считается, что зарубежные инвесторы контролируют 30−35% free float российских компаний.

Не думаю, что дело дойдет до реальных действий. Вообще на фоне эпидемии коронавируса и мировой рецессии санкции и торговые барьеры — это преступление против здравого смысла. Однако можно все же предположить негативный сценарий.

Первое, если США заморозят российские инвестиции в свой суверенный долг, этим они недавно угрожали Китаю. Для России это не очень болезненно. Инвестиции в государственные облигации США составляют менее 1% международных резервов.

А, например, доля монетарного золота составляет более 20%. Запрет на покупку российских ОФЗ, конечно, более болезненная мера.

Однако цены на нефть вернулись на комфортный для российского бюджета уровень. Россия и это переживет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее жёсткие из когда-либо предлагавшихся санкций стоит ввести против России, полагают республиканцы Палаты представителей Конгресса США.

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