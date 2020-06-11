Киев, , 12:27 — REGNUM В ближайшее время, то есть в период кризиса, Украина не будет распродавать свое имущество в рамках т.н. «большой приватизации», заявил в эфире одного из телеканалов страны министр финансов Сергей Марченко.

Чиновник уточнил, что согласно принятым Радой в апреле изменениям в госбюджет теперь в главный финансовый документ практически не заложены средства от приватизации.

«Изменениями в бюджет мы максимально снизили сумму от приватизации, давая сигнал всем инвесторам», — отметил Марченко.

Он отметил, что продавать госимущество надо по наибольшей цене, поскольку государство должно получить от «большой приватизации» максимальную пользу.

ИА REGNUM напоминает, что «большая приватизация» была одой из ключевых задач президента Зеленского исполнительной власти. Предполагалось, что первые продажи крупных объектов пройдут в апреле и далее процесс станет регулярным.

20 мая на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что к «большой приватизации» все готово, и процесс стартует сразу после смягчения экономического кризиса. Первым проданным объектом, как предполагается сейчас, будет отель «Днипро» в центре Киева.