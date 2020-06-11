Вильнюс, , 12:22 — REGNUM Председатель правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис сегодня, 11 июня, на пресс-конференции в парламенте объявил о подготовке к учреждению государственного банка в Литве, который, предположительно, получит название Государственный банк развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решение об учреждении должен принять парламент, после чего правительство будет уполномочено провести консультации с Еврокомиссией об учреждении банка. Отметим, что о необходимости создания государственного банка ранее заявлял и президент Литвы Гитанас Науседа, который сам работал в коммерческом банке SEB до своего избрания.

В Литве самая сильная монополия коммерческого банковского капитала в ЕС, в стране по сути действует только два банка, и оба скандинавские — SEB и Swedbank. Это постоянно является поводом для рассуждений политиков и экономистов об отсутствии конкуренции и ограниченных возможностей бизнеса по кредитованию и кредитовании населения.