Москва, , 12:20 — REGNUM Правительство РФ направит 15 млрд рублей Российскому фонду технологического развития. Об этом 11 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство дополнительно выделит 15 млрд рублей Российскому фонду технологического развития», — сказал он.

По словам премьер-министра, на заседании будет рассмотрен проект распоряжения, согласно которому средства пойдут на поддержку перспективных отечественных разработок в сфере промышленности и производства высокотехнологичной продукции.

Госпомощь смогут получить и проекты, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.