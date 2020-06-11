Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области запущен в работу новый асфальтобетонный завод, монтаж которого провели в кратчайшие сроки на фоне распространения коронавирусной инфекции — четыре месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Новое предприятие, оснащённое современным оборудованием, запущено в Семикаракорске на месте старого асфальтобетонного завода. Инвестиции в проект составили почти 120 млн рублей. Уточняется, что на предприятии создано 19 новых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с марта 2020 года 15 асфальтобетонных заводов, работающих на Дону, перешли на усиленный режим работы. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в настоящее время развёрнуты работы на 186 дорожных объектах.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские асфальтобетонные заводы перешли на усиленный режим работы