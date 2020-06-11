Москва, , 11:55 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года импорт новых легковых машин в Россию составил 66,1 тыс. единиц, что на 26,3% ниже уровня прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Всего за отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на общую сумму более 1,6 млрд долларов.

В апреле 2020 года в РФ было ввезено 13,8 тыс. авто, что на 46,3% меньше, чем было импортировано в марте нынешнего года.

Что же касается грузовых машин, то их импорт в январе-апреле составил 5,8 тыс. экземпляров, что на 36,1% меньше, чем год назад за такой же период. Общая стоимость ввезенных грузовиков равна 332,7 млн долларов. Причём из них порядка 900 грузовых машин были поставлены в Россию в апреле на 56,7 млн долларов.

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы РФ, за первые три месяца 2020 года импорт легковых автомобилей в РФ составил 52,2 тыс. единиц — на 15,1% меньше, чем за такой же период 2019 года.

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