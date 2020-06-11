Уфа, , 11:52 — REGNUM Более 11 тысяч медицинских работников получили стимулирующие выплаты за май месяц из средств федерального бюджета в Башкирии. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Ольга Горбацевич на оперативном совещании в республиканском минздраве.

По ее словам, выплаты 11 684 сотрудникам были произведены согласно постановлениям правительства РФ от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484.

Ольга Горбацевич также отметила, что за май месяц стимулирующие выплаты из республиканского бюджета получили 6200 человек.

При этом за май за выполнение особо важных работ стимулирующие получили 632 врача (в апреле — 267 врачей), 2302 человек среднего медперсонала (в апреле — 1243 человек) и 451 человек младшего медицинского персонала (апрель — 195 человек). Выплаты получили также и 637 водителей скорой медицинской помощи (в апреле — 223 человека).

Отмечается, что стимулирующие выплачивались и за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Такие выплаты перечислены 7662 медицинских работникам. (в апреле — 3623 человека).

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