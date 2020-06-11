Киев, , 11:21 — REGNUM Слишком многое в жизни Украины стало зависеть от позиции Международного валютного фонда, заявил в своем комментарии 11 июня украинский экономист Александр Гончаров, комментируя последние события в стране.

Эксперт напомнил, что и раньше команда Порошенко «с неподдельной радостью» встречала каждое новое известие об очередном транше кредита МВФ, а сегодня новые лица во власти «со щенячьей радостью» воспринимают известие о том, что Фонд одобрил новую кредитную программу для Украины на $5 млрд.

«Недоумеваю, чему радоваться… Что все доходы будущих периодов мы уже потребили, мы проели благополучие минимум двух последующих поколений. При этом структура долга не изменилась — государственный, корпоративный и долг домохозяйств вырос. А безработица такая же высокая, уровни капитальных инвестиций и деловой активности всё такие же очень низкие», — отмечает специалист.

Гончаров задается вопросом, что в итоге Украина будет делать с огромной накопленной задолженностью перед кредиторами и держателями украинских гособлигаций?

«Ведь легкого выхода из кризиса не будет. К тому же экономическая политика Кабмином Шмыгаля сегодня ведется так, как будто завтра уже не будет… Запущен процесс саморазрушения. Оставшиеся в Украине люди, не привыкшие к такому сильному затягиванию поясов, через некоторое время рискуют столкнуться с проблемой элементарного голода», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня МВФ утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов. Этому решению предшествовал ряд шагов со стороны Киева, в частности, принятие закона о продаже земли. 10 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первый транш МВФ в размере $2,1 млрд Киев получит в течение «одного-двух дней», следующий, предположительно, в сентябре.