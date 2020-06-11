Москва, , 11:08 — REGNUM Бюджет программы поддержки потребительского спроса в столице составит 10 млрд рублей. Об этом 11 июня заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом планируется стимулировать спрос населения, отметил чиновник. Сертификаты на покупку будут выдавать участникам голосования по поправкам к Конституции РФ.

«Мы рассчитывает, что акция может составить до 10 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку экономики. Условия акции — каждый, кто проголосует электронно или придёт на избирательные участки, получат уникальный цифровой сертификат, точнее некий код, и человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на портале «Активный гражданин». Все правила размешены на этом портале», — сказал Немерюк.

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