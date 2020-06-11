Москва, , 11:10 — REGNUM В Москве будет запущена специальная программа поддержки потребительского спроса населения. Об этом 11 июня заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, во время голосования по поправкам к Конституции РФ гражданам будут выдавать специальный код, при помощи которого они смогут оформить себе сертификат на портале «Активный гражданин» на покупку тех или иных товаров и услуг. Причем получить сертификат можно как при голосовании на участке, так и при онлайн-голосовании.

«Решено было ввести такую программу, как субсидирование потребительского спроса. Такие программы проходят по всему миру, когда правительство предоставляет сертификаты, купоны, чтобы помочь бизнесу. В этой связи было предложено, что бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции в свыше чем трех тысяч магазинов, а жители через портал «Активный гражданин» получат свыше двух миллионов сертификатов, которыми можно будет оплатить услуги. Акция стартует в ближайшие дни. Сертификаты можно будет потратить исключительно в московских предприятиях», — сказал Немерюк.