Пермь, , 10:32 — REGNUM В Перми, несмотря на неблагополучную эпидобстановку и действующий режим ответственного поведения, ликвидация ветхого жилого фонда идет по графику. С начала 2020 года снесено десять аварийных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Кроме того, начался демонтаж здания по улице Карпинского, 11. В ближайшее время начнут сносить два дома на улицах Екатерининская и Боровая.

Напомним, в 2020 году в столице Пермского края планируют переселить из аварийного жилья 2,4 тыс. человек. После расселения аварийные дома подлежат сносу. В 2020 году должны демонтировать 43 многоквартирных дома.

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