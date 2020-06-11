Курган, , 10:23 — REGNUM Жители Курганской области стали реже обращаться в банки за кредитными каникулами, Об этом сообщает пресс-служба отделения по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка России.

Отмечается, что с 20 марта по 3 июня 2020 года от курганцев в банки поступило 354 заявки на каникулы по потребительским кредитам. Причём основная масса заявлений с просьбой об отсрочке платежей, 64%, была за март и апрель. Задолженность, по которой предоставлены каникулы, составила 19 млн рублей.

Аналогичный спад наблюдается и по заявкам на отсрочку платежей по ипотеке. С 20 марта по 3 июня поступило 113 просьб. Из них 70% поданы до мая. Сумма «каникулярной» задолженности — 71 млн рублей.

Тенденция сокращения обращений по кредитным каникулам наблюдается и в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса. С 20 марта по июнь поступило 358 заявлений, пик заявок, 79%, пришёлся на март-апрель. Здесь «каникулярная» задолженность составляет 242 млн рублей.

Снижение числа обращений за кредитными каникулами в Зауралье заместитель управляющего курганским отделением Уральского ГУ Банка России Евгений Немчинов связывает со снятием ряда ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.