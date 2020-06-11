Москва, , 10:25 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года в России самым продаваемым новым китайским автомобилем в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) стала модель Haval F7. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период было продано 2690 экземпляров Haval F7.

На втором месте по популярности среди китайских кроссоверов и внедорожников находится модель Geely Atlas. Её российские автолюбители с января по апрель нынешнего года приобрели в количестве 2026 экземпляров — на 9,4% больше, чем год назад.

Тройку лидеров модельного рейтинга замыкает Chery Tiggo. Это авто дилерам удалось реализовать в количестве 1899 экземпляров (+439,5%).

Далее идут: модели Haval H6 (1381 ед.; — 2,3%) и Changan CS35 (1056 ед.; +540%).

Напомним, что за четыре месяца текущего года больше всего китайских кроссоверов и внедорожников было куплено в Москве — 1251 экземпляр (+32,7%).

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