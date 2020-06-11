Москва, , 10:24 — REGNUM Объёмы доставки еды в Москве в период самоизоляции увеличились в четыре раза. Об этом 11 июня заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в период самоизоляции потребительский рынок столицы сильно изменился. Курьерская служба существенно нарастила свои обороты.

«Многие предприятия изменили схемы поставки. Получила своё развитие курьерская служба. Доставка еду увеличилась в четыре реза. В Москве работают около 60 тысяч курьеров. Количество суточных заказов составляет около миллиона», — заявил Немерюк.

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