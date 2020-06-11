Пятигорск, Ставропольский край, , 10:32 — REGNUM Три крупных дорожных проекта будут реализованы в Пятигорске для сокращения транспортной нагрузки и снижения аварийности на трех ключевых узлах дорожной системы города-курорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края по итогам рабочего совещания по концепции развития транспортной инфраструктуры Пятигорска.

Прежде всего речь идет о районе въезда в муниципалитет со стороны поселка Иноземцево. Здесь планируется создание двухуровневой развязки, регулирующей транспортные потоки в город и в обход него. Вторая двухуровневая развязка, как ожидается, позволит ликвидировать пробки в городской промзоне и снизить аварийность в районе улиц Ермолова, Беговая и Ипподромная.

Еще одним проблемным участком является путь под железнодорожным полотном на улице Малыгина, более известный горожанам как «Яшкин мост». Решено восстановить ранее действовавший здесь путепровод, который даст возможность пустить потоки машин более коротким и удобным путем к центру и городским вокзалам.

«Снизив транспортную нагрузку в критических точках, мы улучшим не только дорожную ситуацию, но и экологическую обстановку в Пятигорске. Воздух города-курорта должен быть чистым не только в зоне санаториев», —отметил в ходе совещания глава Ставрополья Владимир Владимиров.

По поручению губернатора, подготовка проекта первой развязки на въезде в Пятигорск уже включена в план работы краевого дорожного министерства на 2020 год. Два других проекта в настоящее время прорабатываются.