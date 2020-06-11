Москва, , 10:13 — REGNUM На торгах 10 июня котировки нефти марки Brent умеренно подросли, завершив день немногим выше уровня $41 после неудачной попытки бросить вызов отметке $42. 11 июня с начала азиатской сессии Brent уже растеряла набранные очки и коснулась минимума $40,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Поводы для отката у котировок действительно есть. Во-первых, официальный отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли еще на 5,7 млн баррелей против прогноза роста на 1,8 млн баррелей и сокращения на 2 млн баррелей неделей ранее.

Так, запасы нефти достигли рекордных максимумов, а запасы бензина увеличились, сигнализируя о все еще слабом спросом.

Во-вторых, давление на Brent, как и на все рисковые активы, оказали мрачные прогнозы Федрезерва, который оставил политику без изменений, но повторил, что готов к оказанию экономике дальнейшей поддержки.

Судя по реакции рынков, инвесторы рассчитывали на чуть более оптимистичные ожидания Центробанка в отношении темпов восстановления экономики после пандемии.

Кроме того, снижение цен подпитывают страхи, связанные с перспективами спроса на фоне информации о росте новых случаев заражения коронавирусом.

В такой обстановке Brent, вероятно, будет пребывать в оборонительной позиции, по крайней мере, до тех пор, пока инвесторы не переварят негатив от Федрезерва.

В краткосрочной перспективе фьючерсам важно удержаться над уровнем $40 за баррель, чтобы избежать более глубокой коррекции», — полагает эксперт.

Читайте также: Для роста нефти не хватает новых драйверов