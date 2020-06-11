Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону обратилась с иском к двум компаниям, которые уничтожили деревья на общую сумму в 130 млн рублей. Мэрия требует денежной компенсации от ООО «Дорстрой» и АО «СМУ-Донаэродорстрой», говорится в документации, размещённой в картотеке Арбитражного суда Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

Компания «Дорстрой», следует из определения суда, должна выплатить 103,8 млн рублей за уничтожение и повреждение почти сотни деревьев. Компания «СМУ-Донаэродорстрой», считают власти, нанесла ущерб на сумму 27,7 млн рублей.

В определениях, размещённых на сайте Арбитражного суда Ростовской области, указано, что судебные заседания состоятся 6 июля — ответчик «Дорстрой», и 9 июля — ответчик «СМУ-Донаэродорстрой».

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2020 года компания «Дорстрой» через суд добилась победы в торгах на уборку ростовских улиц за 6,7 млрд рублей в период с 2020 года по 2022 годы.

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