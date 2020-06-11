Москва, , 10:08 — REGNUM Мировые цены на нефть в ходе торгов 11 июня снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Так, цена нефти марки Brent с поставкой в августе снизились на 2,78%, до $40,57 за баррель. Июльские фьючерсы WTI упали на 3,23%, до $38,32 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным на сайте Федеральной налоговой службы, в апреле 2020 года Россия потеряла 40% выручки от экспорта нефти по сравнению с мартом этого же года.

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