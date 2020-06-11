Москва, , 10:05 — REGNUM Сейчас наблюдается V-образная экономическая динамика в крупнейших регионах мира, это подогревает активные инвестиции, а также снижает роль доллара и казначеек США как «активов убежища», заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Кроме того, это позволяет направить иностранным фондам часть капиталов на развивающиеся рынки. Это в свою очередь, косвенно помогает удерживаться крепким российскому рублю — даже несмотря на неустойчивые пляски нефти вокруг $40 за баррель, и на отставание поэтому российских бирж в росте от мировых трендов.

Итоги прошедшего заседания Федрезерва, где нулевые ставки трогать и не собирались, а новых программ спасения не ждали, как и данные по запасам нефти от минэнерго США, до конца недели общих рыночных настроений уже с высокой вероятностью не изменят.

Хотя в качестве дополнительных индикаторов для курса рубля стоит рассмотреть данные по внешнеторговому балансу России за апрель и свежие индексы потребительской активности за июнь в Европе от Thomson Reuters.

Но ключевая роль останется за динамикой западных индексов, и если на них не будет оказано излишнее давление, то пара доллар/рубль вполне может завершить торги перед выходными в диапазоне от 68,50 до 69,50 за доллар, а активно прибавляющая сейчас на Форекс единая европейская валюта всё же вряд ли успеет подняться в цене выше 80 руб.

Бумаги глобальных корпораций, с их отлаженными бизнес-моделями для монетизации всё новых порций прибыли на разных континентах, по сути выступают сейчас в качестве инструментов, способных заменить традиционные денежные накопления.

Ведь в отличие от долларов и евро, они не обесцениваются работой американских и европейских «печатных станков», когда за время пандемии в свет вышли триллионы пока не обеспеченных новой товарной массой виртуальных дензнаков.

В противовес валютам, акции компаний, особенно технологического сектора, даже выигрывают от раздачи «вертолётных денег», благополучно пережив временное закрытие производств и падение доходов своих постоянных клиентов.

Особенно это относится к технологичным цифровым проектам, которые не слишком крепко привязаны к «земле», и их активы с каждым годом можно обменять на всё большее количество обычных денег», — пояснил эксперт.

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