Москва, , 10:07 — REGNUM С января по апрель 2020 года больше всего китайских кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) было приобретено в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В отчетный период в столице был куплен 1251 экземпляр китайских автомобилей сегмента SUV — на 32,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

На втором месте по количеству проданных китайских кроссоверов и внедорожников Московская область. Здесь было продано 1053 экземпляра таких авто (+42,3%). Тройку регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург. Местным дилерам удалось реализовать 725 китайских авто сегмента SUV, что на 54,6% больше, чем год назад.

Всего за четыре первых месяца 2020 года российские автолюбители приобрели 11 369 китайских кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV), что на 56,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, в апреле текущего года продажи китайских авто с пробегом в РФ составили 3629 единиц. Это на 47% меньше, чем в апреле прошлого года.

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