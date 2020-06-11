Нью-Йорк, США, , 10:09 — REGNUM Период Великой депрессии не является той моделью, с которой корректно сравнивать текущий кризис, связанный с пандемией коронавируса. Об этом заявил 10 июня глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ФРС.

По словам Пауэлла, в двух кризисах есть масса фундаментальных отличий. Так, причины нового кризиса были иные, правительство США отреагировало на него очень быстро и решительно, кроме того, экономическая ситуация была благоприятной. США перед пандемией имели самый низкий за 50 лет уровень безработицы и самый продолжительный в истории период экономического роста.

«Таким образом, ситуация отличается от того, что было во времена Великой депрессии», — констатировал глава ФРС.

Вместе с тем он признал, что США столкнулись с «сильнейшим шоком». Уровень безработицы подскочил до максимума, вероятно, за 90 лет. Конгресс США выделил около $3 трлн для борьбы с последствиями кризиса и применил «новые подходы».

По словам Пауэлла, в мае уровень безработицы предположительно достиг максимума, во втором полугодии ожидается оживление в экономике.

Читайте также: В США ожидают рекордного падения ВВП во II квартале