Москва, 11 июня 2020, 09:57 — REGNUM Адресная поддержка граждан РФ гораздо эффективнее, чем оказание помощи всему населению без исключения, однако в кризисный период, как нынешний, сложившийся из-за пандемии коронавирусной инфекции, это задача трудновыполнимая. Об этом заявил глава Счётной палата РФ Алексей Кудрин.
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Кудрин считает, что поддержка граждан РФ в острую фазу кризиса со стороны государства могла бы быть более широкой.
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Он пояснил, что подобные меры необходимы только на короткий срок в три-четыре месяца, после которого можно вернуться к традиционным методам поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что Россия не может себе позволить раздавать деньги своим гражданам, как это делают в некоторых странах Запада в качестве меры поддержки в условиях пандемии и вызванного ею экономического кризиса, так как у РФ нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и Европейский союз.