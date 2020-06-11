Москва, , 09:57 — REGNUM Адресная поддержка граждан РФ гораздо эффективнее, чем оказание помощи всему населению без исключения, однако в кризисный период, как нынешний, сложившийся из-за пандемии коронавирусной инфекции, это задача трудновыполнимая. Об этом заявил глава Счётной палата РФ Алексей Кудрин.

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«Эффективнее, чтобы поддержка оказывалась тому, кто в ней больше нуждается, тогда и выплаты будут больше, — сказал в интервью ТАСС Кудрин. — А если распространить помощь на всех, то в силу ограниченности ресурсов выплаты станут меньше».

«Поэтому, конечно, мне бы хотелось идти по схеме адресной поддержки. Но в период кризиса это трудновыполнимо», — добавил глава Счётной палаты.

Кудрин считает, что поддержка граждан РФ в острую фазу кризиса со стороны государства могла бы быть более широкой.

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«В кризисные периоды требуются простые и быстрые методы предоставления помощи. Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег», — сказал Кудрин.

Он пояснил, что подобные меры необходимы только на короткий срок в три-четыре месяца, после которого можно вернуться к традиционным методам поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что Россия не может себе позволить раздавать деньги своим гражданам, как это делают в некоторых странах Запада в качестве меры поддержки в условиях пандемии и вызванного ею экономического кризиса, так как у РФ нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и Европейский союз.